Víctor Zanabria: Comandante PNP habría viajado a Colombia junto a suboficial con quien tendría una relación

24/04/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, habría viajado a Colombia junto a una suboficial de segunda, identificada como Miluska Vargas Zapata, con quien tendría una relación romántica.

Su vínculo cercano ha sido retratado en fotografías durante eventos oficiales donde se puede ver a Zanabria de la mano de Vargas. De manera particular, el movimiento migratorio de ambos refleja que los dos salieron del país en las mismas fechas hacia República Dominicana (enero) y Colombia (abril).

Cuestionable salida del país

A Bogotá, el comandante PNP Víctor Zanabria acudió como parte del segundo taller para oficiales superiores sobre las normativas internacionales que rigen las operaciones policiales Whirlpool. En tanto, la salida al exterior de la suboficial Vargas ha llamado la atención debido a que ella habría necesitado el permiso de su comando para realizar viajes.

Otro cuestionamiento contra Vargas es cómo logró realizar labores administrativas dentro de la Unidad Ejecutora de la Dirandro cuando no correspondería, según la normativa policial. El exjefe de Inspectoría de la PNP, general (R) Carlos Tuse, aclaró que la relación entre dos miembros de la PNP no está prohibida pero "no debe hacerse en la institución porque afecta el bien jurídico de la imagen".

Si bien se solicitó los descargos del comandante general Víctor Zanabria, vía correo electrónico se informó que debido a su agenda no era posible concretar la solicitud.

Hijo de Zanabria fue contratado en Mininter

Estos cuestionamientos de presunto favorecimiento contra Víctor Zanabria recuerdan lo ocurrido con su hijo, Jesús Zanabria, dentro del Ministerio del Interior apenas un mes después de que su padre fuera nombrado en el cargo público por confianza del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La contratación en la cartera que dirige su padre ha merecido un reportaje en los medios de comunicación debido a que se trataría de un escenario que podría configurar un posible conflicto de intereses.

Según reveló Panorama, el 4 de enero de 2024, Víctor Zanabria se convirtió en jefe de la PNP. Curiosamente, el 20 de febrero del mismo año, su hijo inició su experiencia trabajando para el Estado, exactamente en el Tribunal de Disciplina Policial, adscrito en el Mininter.

Gracias a esta primera orden de servicio, Jesús Zanabria recibía una remuneración de 3 mil soles por hacer labores de "asistente legal", puesto en que habría cumplido funciones de recepción, registro y distribución de documentación administrativa para el Tribunal Policial.

De esta manera, la contratación del hijo de Víctor Zanabria y las salidas al exterior de la presunta pareja sentimental del comandante general han terminado en cuestionamientos contra el representante de la Policía Nacional del Perú.