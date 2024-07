Contraloría detectó cobro irregular por más de 8 millones a usuarios de Proyecto Vías Nuevas de Lima

25/07/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Contraloría de la República alertó que el concesionario del Proyecto Vías Nuevas de Lima cobró irregularmente más de 8 millones a sus usuarios, a través de su empresa encargada del Sistema de Cobro Electrónico denominado 'E-pass'.

Y es que los montos adicionales a la tarifa del peaje llegó a un total de S/ 8 151 804 en el periodo diciembre de 2015 a febrero 2024, incumpliendo con el contrato de concesión.

El aumento en el monto de los peajes que pagaron los usuarios se debió a la adquisición del dispositivo electrónico (TAG) y por las tasas de recarga, esto infringiría las cláusulas del contrato.

Contraloría argumenta acusación

El Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Mejoramiento, Conservación, Operación y Explotación del proyecto Vías Nuevas de Lima determinó que los gastos relacionados al equipamiento electrónico para el cobro de peaje y todos los costos de operación son responsabilidad del concesionario y serán cubiertos con la recaudación de la tarifa.

El organismo a cargo de César Enrique Aguilar expuso lo alertado tras la emisión del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 14979-2024-CG/APP-AC en el que también identificaron a los presuntos responsables.

Responsables del cobro excesivo

La comisión auditora identificó la presunta responsabilidad civil de 8 funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), así como la presunta responsabilidad administrativa de una exfuncionaria de la MML.

Esto tuvo como fundamento en que la alcaldía fue advertida por Invermet sobre los cobros indebidos en 2016, sin embargo, se hizo de oídos sordos y no tomó acciones concretas que desembocaron en 9 años de desembolsos injustos, pese a que la comuna está obligada a administrar el contrato de concesión.

Sumado a ello la Contraloría también avisó sobre el hecho a través de su Informe de Hito de Control N° 1582-2019-CG/APP-SCC, emitido en julio de 2019.

Afectaciones monetarias

El informe de control determinó que la municipalidad dejó de percibir un monto estimado de S/ 71 882 582 por concepto de pago por derecho de la concesión, el cual está sometido a la culminación de las obras obligatorias por parte del contratista en los tramos Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé.

No obstante, los proyectos no fueron culminados porque el municipio no cumplió con la entrega de terrenos y liberación de las interferencias en las áreas de la concesión.

Asimismo, el cabildo dio vía libre a 17 ampliaciones de plazo para ejecución de obras obligatorias donde los exfuncionarios suscribieron actas de acuerdo, estableciendo plazos sin sustento para la entrega de los terrenos, el cual mantiene el incumplimiento hasta la fecha.

Todo esto fue divulgado por el informe de la Contraloría que como consecuencia señaló que el concesionario del Proyecto Vías Nuevas de Lima cobró irregularmente a usuarios por más de 8 millones a través de la empresa de la concesionaria encargada del Sistema de Cobro Electrónico denominado 'E-pass'.