Rafael López Aliaga acusa a ATU de demoras en el Metropolitano: "Es un mamarracho"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sugirió que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) desaparezca por ser, en sus palabras, "un mamarracho". A su vez, acusó a la mencionada entidad de ser la culpable de la falta de apertura de la ampliación en la vía del Metropolitano.

Según el burgomaestre, el trabajo que viene desempeñando la ATU no ayuda a solucionar la problemática existente en torno al sistema de transportes de la capital. Inclusive, se dio el espacio para señalar a dicho organismo como culpable de todos los retrasos que existen.

"Creo que ATU ya cumplió su ciclo, no soluciona nada. Está peor el sistema cada vez, creo que ATU debe desaparecer de una buena vez, porque es un mamarracho. No funciona, uno le quiere entregar las obras y no las acepta, quiere entregarla de a poquito", comentó.

Durante una conferencia de prensa, el también líder del partido Renovación Popular, acusó directamente a la presidenta de la ATU, Marybel Vidal, del retraso de la marcha blanca en la ampliación norte del Metropolitano. A su vez, apuntó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, respalda que esta sea entregada lo más rápido posible.

"La presidenta de la ATU o gerenta es la que no quiere recibir, ¿sorprendente no? Yo que vengo del sector privado hermano, si me entregan algo, ya está listo, al toque (...) En ATU siento cierta lentitud que no juega a favor del ciudadano, sino del concesionario, en mi opinión tengo que decirlo. ¡Qué raro!", acotó el jefe de la Comuna Limeña.