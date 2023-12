Crisis en la Fiscalía: JNJ suspende por seis meses a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

06/12/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad suspender provisionalmente a Patricia Benavides de su cargo como fiscal de la Nación, durante seis meses, por presuntamente liderar una organización criminal y tráfico de influencias dentro del Ministerio Público.

"En el marco de sus funciones constitucionales, la JNJ decidió por unanimidad, con resolución debidamente motivada, disponer la suspensión provisional por seis meses de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, como fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación", se lee en la primera parte del documento.

Suspenden a Patricia Benavides

Los magistrados decidieron aprobar la medida cautelar planteada por la consejera Imelda Tumialán de separar a Benavides, en el marco de sus funciones constitucionales, para garantizar el debido proceso y 'no entorpecer las investigaciones' que se realizan en su contra.

Además, detallan que todo se da en marco del procedimiento disciplinario iniciado en contra de Benavides para asegurar el normal desarrollo del mismo y "garantizar la eficacia de la resolución final".

"La JNJ actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su Ley Orgánica y su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, garantizando el debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigada y el interés público", expresó la instancia judicial.

No respondió ante la JNJ

Durante la mañana, Patricia Benavides llegó junto a su abogado, Jorge del Castillo, a la sede de la JNJ para defenderse por la medida cautelar de suspensión preventiva en su contra. A su salida de la audiencia, la titular del Ministerio Público dijo que interpuso varios recursos, pero "ninguno de ellos se ha resuelto".

Minutos después, la fiscal Suprema decidió retirarse y no responder al interrogatorio, manifestando que no se garantizaba un debido proceso, ya que la resolución que resolvía el pedido de inhibición no habría sido notificada a tiempo.

"Comunicar a la población peruana que hoy, frente a la Junta Nacional de Justicia, he señalado mi disposición de someterme a cualquier tipo de investigación, como cualquier ciudadano, pero siempre que se respete el debido proceso. Pese a que se ha interpuesto varios recursos a fin del respeto al debido proceso, ninguno de ellos se ha resuelto, es por ello que hemos decidido retirarnos con mis abogados defensores", expresó en los exteriores de la JNJ.

Niega tráfico de influencias

Previo a ello, negó haber ordenado a su exasesor, Jaime Villanueva, realizar coordinaciones con congresistas para obtener beneficios con fines ilícitos. Según mencionó, las conversaciones de WhatsApp que han sido difundidas carecen de fiabilidad probatoria.

Como se recuerda, en declaraciones a un miembro del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), Villanueva admitió que se habrían realizado las coordinaciones respecto a temas relacionados con la inhabilitación de Zoraida Ávalos, elección del defensor del Pueblo y la destitución de los titulares de la JNJ.

De esta manera, la Junta Nacional de Justicia decidió suspender provisionalmente a Patricia Benavides de su cargo como fiscal de la Nación del Perú, por el periodo de seis meses. En las próximas horas definirán a su reemplazo como cabeza del Ministerio Público.