Declaración de Iván Siucho contradice a versión de PNP: "Mi custodio me dijo que ya no siga colaborando con la Fiscalía"

El colaborador eficaz del caso 'Waykis en la sombra', Iván Siucho, sostuvo que su custodio lo amenazó de muerte para luego pedirle que ya no siga colaborando con la Fiscalía. Lo sostenido contradice la versión de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En la declaración que le dio al Ministerio Público (MP), el testigo clave para someter ante la justicia al exabogado y hermano de la presidenta, Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte, narró que los secuestrados le pidieron su celular.

Tras quitarle su celular, el de su enamorado y su arma de fuego, lo obligaron a grabar un video en que tuvo que asegurar que las dos barras brillosas que le entregaron eran de él.

"Mi custodio me dijo que ya no siga colaborando con la Fiscalía, sino regresarían a darme vuelta. También me dijeron que ellos se iban a portar bien y me devolvieron mi arma", narró.