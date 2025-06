Delia Espinoza: "No le debo nada a nadie por eso tal vez se me teme, pero no lo voy a permitir"

En un pronunciamiento público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció un intento por retirarla de manera irregular del cargo que actualmente ocupa en el Ministerio Público.

Afirmó que su designación fue legítima y respaldada por la Constitución, por lo que advirtió que no aceptará ser retirada por medios que calificó como ilegales.

"Yo no me muevo del lugar donde legítimamente se me ha designado", declaró Espinoza en un mensaje difundido el último domingo. La fiscal también remarcó que no tiene "rabo de paja", y negó haber llegado a su cargo por favores políticos. "No le debo nada a nadie. Por eso tal vez se me teme, pero no lo voy a permitir", sostuvo.