Denuncian a Erasmo Wong de adquirir ilegalmente azucarera Andahuasi en donde habrían asesinado a dos trabajadores

En entrevista a Exitosa, el presidente del Comité de Trabajadores de azucarera Andahuasi, Herminio Gaitán Rojas, y el trabajador accionista de Empresa azucarera Andahuasi, Orlando Baldeos, denunciaron que Erasmo Wong, mediante la empresa Tans Security, intentó desalojarlos de manera ilegal, dejando en el camino dos muertos.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, los obreros señalaron que en el 2009, el empresario contrató el presunto servicio de seguridad privada para desalojarlos ilícitamente junto a sus compañeros.

Agregado a ello, apuntaron que además de los occisos muchos operarios terminaron heridos, producto de las supuestas arremetidas de Tans Security.

En esa línea, manifestaron que el empresario ostenta una denuncia de la propia familia de uno de sus trabajadores, luego que este falleciera en el enfrentamiento contra los obreros de la azucarera Andahuasi.

La madre del finado culpó a Wong por llevar a su hijo con "engaños" a la zona de conflicto, aseguró Baldeos.

Acerca de la propiedad, aseguraron que la empresa Wong no compró a la entidad de forma legal, sino que simuló una deuda en la bolsa de valores para apoderarse arbitrariamente de la azucarera Andahuasi.

"Ellos no compraron nada de manera legal, ellos simularon una deuda que supuestamente pasó por la bolsa de valores. La bolsa de valores emitió una póliza falsa; porque para vender una empresa que vale más del 20 % tienes que hacer una Oferta Pública de Acciones (OPA)", puntualizó.

Finalmente, Herminio Gaitán Rojas intervino y dijo que a causa del litigio que vienen llevando, no pueden remunerar a EsSalud y a la ONP, tras un impedimento del Poder Judicial (PJ) por encontrarse el designio en proceso.

"Son 14 años que estamos así. No es un problema de ahora, estamos 14 años litigando en el Poder Judicial (...) Estamos agobiados, no tenemos acceso a EsSalud, no tenemos declaración a la ONP. Lamentablemente este juicio nos ha entrampado", declaró.