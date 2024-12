Eliane Karp: Israel podría juzgar a exprimera dama mediante aplicación de principios de derecho internacional

19/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el exprocurador Antonio Maldonado indicó que el Perú podría invocar principios de derecho internacional para que Israel pueda juzgar y condenar a la exprimera dama, Eliane Karp, y Avi Da On.

Gobierno aprueba solicitar a Israel la extradición de Eliane Karp

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el especialista recordó que existen antecedentes donde, pese a no existir tratado extradición, el Perú ha entregado a algún ciudadano israelí.

"Sí, me parece que hay antecedentes cercanos donde, pese a no existir tratado extradición, en virtud de los principios de asistencia y reciprocidad hemos nosotros entregado a algún ciudadano israelí dentro de los pasados 10 años", declaró.

Asimismo, Antonio Maldonado apuntó que, a pesar de que no es un escenario fácil, se puede invocar los principios de derecho internacional. También, afirmó que si Israel no entrega a Eliane Karp y Avi Da On, está obligado a juzgarlos y a condenarlos.

"Está bien que el Estado peruano haya aprobado la extradición de estas dos personas, involucradas en gravísimos actos de corrupción. Tienen que enfrentar a la justicia (...) No es que sea fácil el escenario, pero se pueden invocar principios de derecho internacional. En última instancia, si Israel no los entrega, está obligado a juzgarlos y a condenarlos eventualmente", agregó.

¿De qué se le acusa Eliane Karp?

De acuerdo a la tesis fiscal, la esposa de Alejandro Toledo se habría beneficiado con la compra de inmuebles y el pago de hipotecas con dinero proveniente de presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Toledo con el fin de favorecer a la empresa Odebrecht. Por ello, ha sido acusada por el equipo especial Lava Jato por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado.

Asimismo, la Fiscalía pide 16 años y 8 meses de pena privativa de la libertad tanto contra la exesposa presidencial como contra el exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno, Avraham Dan On.

Como se recuerda, Eliane Karp se encuentra en Israel desde mayo del 2023, tras la decisión de Estados Unidos de extraditar a su esposo, Alejandro Toledo, quien también es procesado por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de favorecerla en la adjudicación de varios tramos de la carretera Interoceánica.

De esta manera, el exprocurador Antonio Maldonado señaló que Israel podría juzgar a la exprimera dama, Eliane Karp, mediante aplicación de principios de derecho internacional, en el marco del caso Ecoteva.