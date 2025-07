Entrega de peajes se dio en gestión de Castañeda, no de Villarán: "No podemos echarle la culpa", dice abogada

En entrevista con Exitosa, la abogada de Susana Villarán, Merly Edquen, recordó que la contratación de la Línea Amarilla, así como el monto y entrega de los peajes, se dio durante la gestión de Luis Castañeda Lossio como alcalde de Lima, y no durante la de su defendida, dejando en claro que no se le puede "echar la culpa".

"La señora Susana no ha cometido ningún acto de favorecimiento para estas empresas (...) En cuanto al tema de los peajes, la señora no entregó los peajes a estas empresas hasta que hayan cumplido con realizar las obras que el contrato articulaba", dijo en un primer momento.

"Recuerde que el contrato de la Línea Amarilla, el monto de los peajes y la entrega de los peajes, por lo menos lo que corresponde a la Línea Amarilla, fue en el gobierno de Castañeda y no en el de la señora Susana, entonces no podemos echarle la culpa a una persona de algo que no hizo. Hay que ser claros en las cosas y en los tiempos", agregó.