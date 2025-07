Wanda del Valle: Ex pareja de 'Maldito Cris' enfrenta pedido de 6 años de cárcel por trama de sicariato

02/07/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este 2 de julio, la Corte Superior de Justicia de Lima Este informó que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho, a cargo del juez Víctor Alfaro, llevó a cabo una audiencia de control de acusación contra Wanda del Valle, ciudadana venezolana y expareja del fallecido delincuente Christopher Fuentes Gonzales, alias 'El Maldito Cris'.

Se le acusa del presunto delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, reconocido por su lucha contra el crimen organizado. Según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), Wanda del Valle habría ofrecido la suma de 40.000 dólares para atentar contra la vida del oficial.

En ese contexto, el Poder Judicial ha señalado que la audiencia continuará el próximo domingo 7 de julio a las 2:00 p.m. La procesada fue extraditada al Perú el 30 de diciembre de 2024 desde Colombia, tras ser capturada en una barriada del sur de Bogotá.

Su traslado se realizó luego de que el Consejo de Ministros aprobara su extradición activa, ratificada por la Corte Suprema. Desde entonces, permanece recluida en el penal Anexo Mujeres Chorrillos, conocido como Santa Mónica.

¿Qué dijo Wanda del Valle desde prisión?

Durante un operativo sorpresa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), un equipo periodístico del programa Panorama logró obtener declaraciones de Wanda del Valle. Desde el penal, la acusada negó conocer al coronel Revoredo y cuestionó el caso en su contra.

"Ni lo conozco, nunca lo he visto. Él conoce mi casa más que yo la de él, que yo la vida de él. Me gustaría conversar con él para ver si tiene algún tipo de enamoramiento por mí, o qué onda, porque no lo he visto nunca. Que Dios lo bendiga más bien a él y a su familia", declaró ante cámaras.

También se pronunció sobre 'El Maldito Cris', abatido por la Policía Nacional en junio de 2023 tras asesinar a un sereno del distrito de Surco. "Lo puedo defender, pero juzgarlo no. Lo voy a defender hasta la muerte. Si yo me muero también habrá alguien que me defenderá. (...) La justicia que querían para él ya está hecha. Yo creo que pagó suficiente con su muerte", añadió.

¿Qué otros cargos enfrenta la acusada?

Además del presunto intento de sicariato, Wanda del Valle es investigada por otros delitos vinculados al crimen organizado. Según el Ministerio Público, estaría implicada en el recaudo de dinero proveniente de extorsiones a comerciantes, la venta y distribución de armas de fuego, y la participación en una red de trata de mujeres en territorio peruano.