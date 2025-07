Susana Villarán lamenta muerte de José Miguel Castro: "Nadie se esperaba una muerte tan abrupta", asegura su abogada

02/07/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, la abogada de Susana Villarán, Merly Edquen, indicó que la exalcaldesa lamenta la muerte del exgerente municipal, José Miguel Castro, quien fue hallado sin vida en su vivienda el último domingo 29 de junio. Además, expresó que nadie se esperó su repentino y violento fallecimiento.

Villarán sabía de los aportes, pero no los montos

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la letrada aseguró que su patrocinada asume la responsabilidad política de no haber informado que se recibieron dichos aportes.

No obstante, Edquen indicó que su defendida rechaza las acusaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos, asegurando que ella no favoreció a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. La defensa legal de Villarán reveló que no tiene claro el monto exacto que se recibió como aportes de campaña.

Además, precisó que el exgerente municipal, José Miguel Castro, tampoco tenía conocimiento de los montos exactos, ello según sus declaraciones.

"Ella asume la responsabilidad política de sus actos, de no haber dicho oportunamente que se recibieron aportes. En el caso de los cargos que se le imputan, ella se considera inocente porque ella no ha favorecido a las empresas brasileñas (...) A esta defensa tampoco le queda tan claro de cuanto dinero se dieron en aportes de campaña", dijo en Exitosa.

Inician diligencias preliminares tras muerte de José Miguel Castro

La Primera Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo y San Borja (Cuarto Despacho) inició diligencias preliminares tras el hallazgo sin vida de José Miguel Castro en su domicilio, ubicado en el distrito de Miraflores.

Según informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales, el fiscal provincial Richard Rojas Gómez dispuso el inicio de las acciones correspondientes para el levantamiento del cadáver. Al lugar acudió personal del Instituto de Medicina Legal y especialistas en criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes realizaron las pericias respectivas.

Castro Gutiérrez, exgerente municipal durante la gestión de la extitular de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estuvo involucrado en las investigaciones por presuntos aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocatoria y la reelección de la exalcaldesa.

De esta manera, la abogada de Susana Villarán, Merly Edquen, señaló que la exalcaldesa de Lima lamenta la muerte del exgerente municipal, José Miguel Castro, y reiteró que su patrocinada niega los cargos que se le imputan.