Keiko Fujimori se refirió a condena de Alejandro Toledo: "No le deseo el mal a nadie"

Recientemente, Keiko Fujimori participó en una entrevista para un medio televisivo en España, en donde fue consultada sobre distintos aspectos de la política peruana. En tal sentido, la lideresa de Fuerza Popular se refirió a la condena del expresidente de la República, Alejandro Toledo, quien afrontará cárcel por casi 20 años.

En diálogo con el programa 'Buenos Días Madrid', la excandidata presidencial fue abordada por la sentencia en contra del exmandatario, quien purgará prisión en Barbadillo por los delitos de colusión y lavado de activos. En respuesta, Keiko resaltó que Toledo siempre se ha mostrado como una contraparte de su movimiento político; no obstante, sugirió que esto no la motivaría a politizar dicha situación.

"Es de público conocimiento que Alejandro Toledo siempre se ha caracterizado por ser un antifujimorista. Pero, en estos momentos yo dejo la división política. No voy a hacer leña al árbol caído", refirió en un inicio.

Sin embargo, resaltó que la resolución emitida por el Poder Judicial del Perú respondería a las investigaciones realizadas contra el expresidente. Cabe precisar que las graves acusaciones surgieron en el marco del caso Odebrecht, que involucra a varios exjefes de Estado de nuestro país.