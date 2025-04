Axel Medina, cantante de La Única Tropical, es acusado de infidelidad con Cielo Fernández de Corazón Serrano

¡Nuevo escándalo! Angie Stefany, expareja de Alex Medina, cantante de La Única Tropical, denunció mediante sus redes sociales que su esposo tuvo una relación clandestina con Cielo Fernández, vocalista de Corazón Serrano. Esta acusación llega con las pruebas respectivas, que según la denunciante, tiene en su poder.

A través de un comunicado anunciado en sus redes sociales, Angie Stefany reveló que su relación con el cantante de La Única Tropical, Alex Medina, con quien tiene un hijo de apenas un año, había llegado a su fin.

"Debido a ciertas situaciones que se han venido presentando y que directamente me afectan emocionalmente, y sobre todo porque esta parte de mi vida ha sido pública, en cierta forma, doy a conocer mi separación del papá de mi hijo luego de 10 años juntos", expresó Angie Stefany.

En un principio, no quiso especificar por qué su relación había llegado a su fin. "No tengo intención alguna de ahondar en el tema. Simplemente espero de él, cumpla con ser el padre que siempre estará para su bebé".

Sin embargo, la expareja del cantante de La Única Tropical dejó en claro que ella siempre hizo las cosas bien para que su relación funcione de maravilla.

Axel Medina es acusado de infidelidad con Cielo Fernández

Angie Stefany, horas después, decidió no callar más y reveló en una transmisión en vivo para TikTok, junto al influencer 'Chucho Valderrama', que su relación con Alex Medina había llegado a su fin luego de que se enterara de que el padre de su hijo tenía una relación clandestina con Cielo Fernández, cantante de Corazón Serrano.

"Tengo pruebas. No, es que yo no estoy hablando de locura. Él me ha negado hasta el día lunes que él tenía algún tipo de vínculo con la señorita (Cielo Fernández)", sostuvo Angie Stefany.