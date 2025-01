Jean Deza rompe su silencio tras agresión a Gabriela Alava y asegura colaborar con la policía: "No me encuentro prófugo"

Jean Deza inició el 2025 con una nueva denuncia de violencia contra la mujer luego de agredir a Gabriela Alava hasta el punto de dejarle inconsciente. Según indicó en un pronunciamiento en sus redes sociales, la joven fue golpeada por el futbolista luego de querer retirarse de una reunión por año nuevo donde ambos habían asistido.

Tras asentar la demanda en la Comisaría de Maranga, la Fiscalía decidió abrir investigación preliminar contra el jugador por el cargo de tentativa de feminicidio. Sin embargo, se supo que el atacante se encontraba en calidad de no habido por lo que el Ministerio Público no podía llevar a cabo sus indagaciones como corresponde.

Luego de varios días del terrible suceso, Jean Deza rompió su silencio mediante un comunicado publicado en sus redes sociales donde deja en claro que viene colaborando con la Policía Nacional del Perú desde el primer día que se inició el proceso en su contra.

A su vez, descartó encontrarse prófugo o no habido ya que las autoridades conocen la dirección exacta de la vivienda donde actualmente se encuentra.

"Es preciso hacer mención que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública, el juzgado y fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona, razón por la cual, acudiremos y estaremos presentes las veces que seamos requeridos por las instancias fiscales o judiciales", indicó.