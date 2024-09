Juan Carlos Villena cuestiona falta de captura de Vladimir Cerrón: "¿Por qué es tan difícil?"

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, habló de las dificultades que tendría el Gobierno para dar con el paradero y proceder con la captura de Vladimir Cerrón. Del mismo modo, consultó cuáles serían las razones que hacen tan difícil que se pueda concretar con este cometido desde el Ministerio del Interior.

En diálogo con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro, el conductor le recordó que en algún momento el titular del MP fue bastante duro con las críticas hacia las demoras en dar con la ubicación de Vladimir Cerrón.

"(Los días en que Vladimir Cerrón está prófugo) ¿Ya son más de cuántos ahora? Son 480, 450, no sé. (¿Por qué no está capturado Vladimir Cerrón?) Eso tendrían que explicarlo ellos. ¿Por qué es tan difícil?", aclaró el ministro.

Como es público, en recientes audios difundidos por medios periodísticos, se escucha que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría revelado que, desde Palacio de Gobierno, a cargo de la presidenta Dina Boluarte, facilitaron la escondida del prófugo exsecretario de Perú Libre. Este audio fue grabado por Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra' en un chifa de San Borja.

En otro momento, habló de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien hace poco señaló que, desde el Ministerio Público, el fiscal de la Nación no quiere que sean amigos.

"Eso no tiene que ver. Nosotros no tenemos que ser amigos, pero por supuesto, tampoco son nuestros enemigos. Por supuesto, estamos dispuestos y hemos concurrido al Consejo de Reforma del Sistema de Justicia que se dio en los primeros días de enero y que no se ha vuelto a dar a pesar de que se dio el compromiso que debía hacerse en marzo", acotó Villena.