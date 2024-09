Juan Carlos Villena responde a Gustavo Adrianzén: "No tenemos que ser amigos"

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se refirió a las recientes declaraciones que el primer ministro Gustavo Adrianzén tuvo acerca de las relaciones que tuviera con el gobierno de Dina Boluarte. Ello en respuesta a las declaraciones recientes del titular de la PCM quien acusó al fiscal de haber dicho que "no son amigos".

El titular del Ministerio Público señaló que no es cuestión de ser o no ser amigos entre el gobierno y la institución que preside. Sin embargo, acotó que ellos estarían cumpliendo con sus compromisos con el Ejecutivo.

"Eso no tiene que ver. Nosotros no tenemos que ser amigos, pero por supuesto, tampoco son nuestros enemigos. Por supuesto, estamos dispuestos y hemos concurrido al Consejo de Reforma del Sistema de Justicia que se dio en los primeros días de enero y que no se ha vuelto a dar a pesar que se dio el compromiso que debía hacerse en marzo", acotó Villena.