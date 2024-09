Policía que se quitó el uniforme para intervenir da INESPERADA respuesta: "No me iba a arriesgar"

El pasado 29 de agosto, el suboficial de tercera Juan Carlos Ordinola López fue captado en videos quitándose su uniforme policial para hacer frente a un intervenido que sería de nacionalidad venezolana, en Piura. Tras este hecho, y luego de varias críticas en contra de su persona, el agente salió a explicar lo ocurrido aquella noche.

En un video difundido en TikTok, el suboficial explicó que el motivo principal de su despojo de la parte superior de su uniforme. En una respuesta a un comentario, prestó argumento de aquello que lo hizo actuar de esa manera y que le costó una investigación en Inspectoría.

Por su lado, argumentó que el uniforme, debido a su estado físico, le queda corto tanto de los brazos como de la espalda, lo que impediría que pueda desplazarse de manera correspondiente a una intervención.