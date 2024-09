Luz Pacheco defiende fallo del TC que otorgó el indulto a Alberto Fujimori: "Fue la decisión correcta"

En diálogo con Exitosa, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, sostuvo que el fallo que otorgó el indulto al exmandatario Alberto Fujimori fue la "decisión correcta".

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', la magistrada evitó pronunciarse sobre una posible candidatura del exjefe de Estado a las próximas elecciones presidenciales del 2026.

Asimismo, Pacheco Zerga calificó de "falacia" el argumento que indica que se vulnera el derecho de acceso a la justicia de la víctima cuando se otorga un indulto y argumentó el indulto se le otorga a la persona que cometió un delito y no a un inocente.

"Últimamente se ha escuchado que cuando uno da un indulto, se considera que se vulnera el derecho de acceso a la justicia de la víctima. En todos los años de mi vida profesional, nunca he escuchado ese argumento, que me parece una falacia. Se da un indulto a una persona que ha cometido un delito, no a una persona que ha sido inocente", añadió.