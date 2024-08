Exministra de Justicia aclara iniciativa de la JNE: Perú Libre sería principal afectado

20/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

La exministra de Justicia, Delia Espinoza, se refirió a la nueva iniciativa legislativa presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que busca que directivos y fundadores de partidos no puedan tener sentencias por delitos graves. La propuesta busca que estos no podrán estar condenados a pena privativa de la libertad.

Vale resaltar que los tipos penales que refiere el ente máximo electoral serían terrorismo, apología, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

"Lo que plantea el Jurado Nacional de Elecciones es el sacar de la vida política a aquel partido que mantenga a una persona que hubiera sido condenada por delitos de corrupción", señaló la exministra de Justicia.

Perú Libre el más afectado por iniciativa del JNE

La otrora titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos acotó que el principal afectado sería el grupo parlamentario de Perú Libre, cuyo fundador, Vladimir Cerrón, se mantiene en la ilegalidad por una condena en su contra. El líder de PL deberá enfrentar 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka.

"En el caso de Perú Libre (...) Lo que están haciendo es crear la causal para cancelar el registro de una organización política. Solamente se aplicaría a ese partido, porque en el caso de Fuerza Popular, me parece que el señor (Alberto) Fujimori no tiene la condición de fundador de ese partido. Me parece que es un militante más", sustentó.

Ni Antauro, ni Fujimori

Sin embargo, recordó que este caso no sería el mismo para el líder del etnocacerismo, Antauro Humala, quien se muestra fuertemente voceado para la presidencia. Sin embargo, quien además ha contado con una condena por sedición, pese a ello, el hermano del expresidente Ollanta Humala no cuenta con una posición similar a Cerrón, puesto a que no sería directivo, ni fundador.

"En el caso del señor Antauro Humala, el dice que no es el fundador del partido y no sé si está afiliado o no al partido A.N.T.A.U.R.O.. Debe estar afiliado, pero el proyecto dice 'Que tenga como fundador'", argumentó.

La entendida en temas jurídicos además explicó que el caso de Alberto Fujimori es similar, puesto a que, pese a que es el líder histórico en el fujimorismo, este no cuenta con una posición alta en el partido.

De esta manera se pudo conocer cuál es la opinión de la exministra de Justicia, Delia Espinoza, ante la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que busca que partidos cuyos fundadores o directivos sean condenados por diferentes delitos no puedan participar de los comicios.