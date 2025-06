Madre de 'El Monstruo' niega nexos con 'Los Injertos del Cono Norte': "Soy diseñadora artesana"

Durante audiencia judicial, Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', negó tener vínculos con la presunta red criminal 'Los Injertos del Cono Norte' y aseguró que se dedica a la artesanía.

A través de un operativo simultáneo de la Policía Nacional del Perú (PNP) el último martes 3 de junio en diversas partes de Lima, se logró la captura y detención de Martina Hernández De la Cruz, madre del criminal Erick Moreno, alias 'El Monstruo', presunto cabecilla de la banda delictiva 'Los Injertos del Cono Norte'.

Este hecho se convirtió en un duro golpe al entorno del buscado delincuente en el país. La progenitora de 'El Monstruo' fue capturada en Ica en flagrancia delictiva tras hallar material explosivo. En ese marco, al ser llevada a la Dirincri y, el día de ayer, durante una audiencia para convalidar su detención judicial por 15 días, negó cualquier vínculo con la organización criminal de Erick Moreno.

Incluso, insistió en su inocencia, alegando no tener antecedentes y que el material explosivo que las dinamitas que se le encontraron habrían sido "sembradas" por la policía y los acusó de "manipular pruebas".

"Abrí la puerta y me encontré con la policía. Entraron como ocho o diez hacia mi habitación. Al llegar, tres de ellos salieron de adentro. (...) Soy diseñadora artesana. He colaborado con el Ministerio de Cultura, Dircetur y municipalidades de Ica. No tengo antecedentes en mi país ni fuera de él", expresó la madre de 'El Monstruo' ante el juez Roberth Rimachi.

Durante su declaración ante el juez, Martina Hernández De la Cruz reiteró ser inocente y que su única relación con 'El Monstruo' es la consanguinidad de madre e hijo. Además, cuestionó a las autoridades por "destruirle su vida" y no lograr la captura de Erick Moreno durante los operativos policiales.

"El hecho de ser su madre no quiere decir que sea partícipe de sus delitos. En los medios dicen: 'Le hemos dado a El Monstruo donde más le duele'. Eso no es justo. No es justo que destruyan mi vida. ¿Por qué no lo capturan a él?", indicó.