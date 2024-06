María Caruajulca: Procuradora denuncia formateo de su computadora por orden directa de Javier Pacheco

La procuradora general del Estado, María Caruajulca, denunció que la computadora que se le asignó habría sido formateada por orden directa del extitular de la institución, Javier Pacheco. Según precisó, esto habría ocurrido cuando el funcionario ya no se encontraba en el cargo, es decir, no tendría facultades para ordenar ello.

En declaraciones a la prensa, contó que el pasado 24 de mayo intentó utilizar el ordenador para empezar a firmar e ingresar su registro de trámite documentario. Sin embargo, se le comunicó que no podría hacerlo porque el equipo se encontraba formateado. Ante la noticia, decidió consultar a la persona que se encargó de ello quién había dado la orden.

"Yo pregunto quién la formateo. Mandan a llamar a la persona que lo formateó. Era un joven. Le digo: 'Me puedes explicar por qué la formateaste'. Y me informó que había sido por orden directa del doctor Javier Pacheco cuando ya no era procurador", expresó ante los medios.