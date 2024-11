Ollanta Humala se defiende en juicio: "Fiscalía no ha podido corroborar ninguna historia fantasiosa"

El expresidente de la República, Ollanta Humala, se defendió de las imputaciones a raíz de las declaraciones de Gustavo Espinoza y Juan Carlos Rivera Idrogo y aseguró que la Fiscalía no ha podido corroborar ninguna de estas dos historias.

Durante su intervención en el juicio oral, el exmandatario indicó que las declaraciones de Rivera Idrogo son "poco creíbles", debido a que él trabajaba en el partido "viendo las pautas publicitarias".

"En el caso del señor Rivera Idrogo es poco creíble porque de cuando acá haría de chofer, cuando él era una persona que trabajaba en el partido viendo las pautas publicitarias. Él dice que llevó al señor Martín Belaunde porque no sabía manejar y a mí me consta que el señor Martín Belaunde maneja porque él me ha acompañado en diferentes viajes por el interior del país durante la campaña electoral", declaró.