Patricia Benavides: Poder Judicial declaró improcedente otro amparo para anular suspensión de la JNJ

El Poder Judicial (PJ) declaró improcedente otra demanda de amparo que presentó la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para dejar sin efecto la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone su suspensión provisional durante seis meses por presuntamente liderar una organización criminal.

Argumentos

El juez John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, tomó esta resolución alegando que Benavides Vargas "continuó cuestionando lo decidido" por parte de la JNJ, cuando aún no se había agotado la vía administrativa.

Es decir, todavía estaría pendiente la emisión de una decisión que "cause estado", por lo que no sería procedente medidas constitucionales cuando no se agotó el procedimiento previo.

"Esta situación descrita da como resultado que la demanda ha sido presentada en un tiempo 'prematuro' pues al haber la demandante decidió culminar la vía administrativa, esta ha entendido que su situación aún no corre riesgo de tornarse en 'irreparable', hecho que este juzgado considerado acertado, teniendo en cuenta la calidad de la decisión administrativa que se cuestiona, de naturaleza provisional y de carácter preventivo", sostuvo.

Pese a ello, el magistrado rechazó la existencia de una duplicidad de argumentos en las demandas presentadas por Benavides. "Ninguno de los hechos demandados en el expediente mencionado guarda identidad con los hechos demandados en presente proceso; en tanto, el único acto administrativo cuestionado aquí, conforme a la subsanación de la demanda, es la Resolución 198-2023- PLENO-JNJ", explicó.

Antecedentes

Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia inhabilitó a Patricia Benavides de su cargo en el Ministerio Público tras la revelación del Eficcop acerca de una presunta organización criminal en la Fiscalía de la Nación a cargo de Benavides Vargas.

Esta medida fue rechazada por la propia implicada, quien apuntó que la JNJ la castigó cuando el MP aún no comenzaba a investigarla. Y es que recién este martes, 9 de enero, la Fiscalía abrió una indagación contra la exfuncionaria por presunta organización criminal, prerrogativa ineludible, de acuerdo con Benavides.

¿Cómo habría operado Benavides en la Fiscalía?

De acuerdo al equipo especial liderado por Marita Barreto, Patricia Benavides direccionó decisiones claves del Parlamento— como la designación del defensor del Pueblo, el intento de remoción a los integrantes de la JNJ y la inhabilitación de Zoraida Avalos— a través del archivamiento de investigaciones preliminares de congresistas que votaron a favor de su conveniencia.

