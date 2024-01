'La fiscal y su cúpula de poder': Abogado de Patricia Benavides solicitará chats completos de exasesor Jaime Villanueva

El abogado de Patricia Benavides, Cristian Salas, anunció que solicitará los chats completos del exasesor Jaime Villanueva, ello en el marco del caso 'La fiscal y su cúpula de poder' del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), donde se sindica a la suspendida fiscal como cabecilla de una organización criminal.

En entrevista a Canal N, la defensa legal sostuvo que las presuntas evidencias del Equipo Especial, liderado por Marita Barreto, son solo mensajes de Villanueva Barreto, es decir, "no se registra un diálogo cruzado" o "se presentó la conversación completa".

En ese sentido, criticó la suspensión de Benavides Vargas de la titularidad del Ministerio Público (MP) por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). "No está ni investigada ni procesada, pero está castigada. (...) Tomé el caso porque encontré una evidente injusticia y, algo que va a sonar duro para los fueros procesales, un caso armado. Y mi labor como abogado es enfrentar eso", mencionó.

Del mismo modo, apuntó al trabajo del Eficcop, ya que desde mayo del 2023 tendría conocimiento sobre las supuestas actividades ilícitas de Patricia Benavides. Sin embargo, hasta el momento, no puede plantear una imputación contra la exfuncionaria.

"Lo que me preocupa, y que será producto de un pedido de nulidad en su momento, es que el Equipo Especial tenía desde mayo el supuesto conocimiento de que Benavides sería la líder de toda la organización criminal, que no haya comunicado a la Fiscalía Suprema Penal. No hubo siquiera eso. Y con toda esa información se arma un organigrama sin haberle permitido estos meses una defensa", agregó.