Pedro Castillo afirma no tener abogado y se rehúsa a la defensa pública: Todo parece estar confinado en este juicio

El expresidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que no tiene abogado y se niega a recibir defensa pública, ello en el marco del juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado.

Durante la audiencia de su juicio oral, el exmandatario indicó que considera innecesario contar con un abogado, debido a que el juicio "parece estar confinado" y afirmó que está "secuestrado" en el penal de Barbadillo.

"No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. En condición de presidente de la República, secuestrado en el penal de Barbadillo", acotó.