Fiscal de la nación asegura que no teme la denuncia de Santiváñez: "Continuamos con la investigación"

Este 27 de febrero, la fiscal de la nación, Delia Espinoza, señaló que no teme ser destituida por la denuncia constitucional interpuesta en su contra por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La titular del Ministerio Público aseguró que la investigación contra el funcionario no presenta irregularidad alguna, por lo que el caso no tiene sustento.

Como es de conocimiento público, el representante del Ministerio del Interior (Mininter) se encuentra investigado por el presunto delito de abuso de autoridad, luego que se filtraran unos audios en los que supuestamente busca silenciar al periodista Marco Sifuentes. Santiváñez señala que Espinoza ha filtrado información del caso, irrespetando de esta forma la presunción de inocencia.

"Que siga el debido proceso. No temo nada (sobre una posible destitución de su cargo como fiscal de la nación), ya que hemos seguido y seguimos la investigación en contra del señor ministro (Santiváñez) respetando sus derechos fundamentales. El propio caso así lo demuestra", precisó Espinoza tras ser consultada por la prensa en Chimbote, Áncash.

Denuncia de Santiváñez

Según comentó este mes de febrero, Santiváñez reconoció haber interpuesto, a través de sus abogados defensores, una denuncia constitucional contra Espinoza. De acuerdo a sus declaraciones, consideró que la fiscal de la nación no había brindado las garantías al debido proceso fiscal que atraviesa el ministro.

En tal sentido, el representante del Interior ha sido enfático en que su posición como ministro de Estado no contradice sus derechos constitucionales como ciudadanos, por lo que pidió se respete al "ciudadano Juan José Santiváñez", en contraste con el " ministro Juan José Santiváñez".

Según información del portal Swissinfo, el funcionario solicita que la fiscal Espinoza sea inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos.

Moción de censura

Todo esto sucede en medio de una posible moción de censura contra Santiváñez. A la propuesta de la parlamentaria Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) le hace falta apenas una firma para ser presentada formalmente ante el Congreso de la República. En paralelo, la legisladora acusó al ministro de persuadir a los parlamentarios para que no firmen el documento.

"El ministro del Interior tiene mucho poder para apoyar comisarías regionales, para acelerar investigaciones. Yo he hecho mi trabajo de recoger las firmas y él ha hecho su trabajo de lobby, consiguiendo congresistas que no quieran firmar o que, habiendo firmado, retires sus firmas", señaló en Canal N.

Se espera nueva información de la denuncia constitucional contra la fiscal Espinoza, a quien Santiváñez acusa de no respetar el debido proceso en la investigación en su contra.