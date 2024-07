Poder Judicial y Ministerio del Interior hacen las paces: "Cualquier impase que pudo haber existido está superado"

Tras críticas entre los titulares del Poder Judicial (PJ) y Ministerio del Interior (Mininter), ambos organismos emitieron un comunicado en conjunto para reafirmar su labor en pro de la seguridad de los peruanos.

Mientras el presidente del PJ, Javier Arévalo, sostuvo que los impases fueron superados el ministro del Mininter, Juan José Santiváñez, aseveró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Santiváñez Antúnez precisó que la ciudadanía debe conocer que trabajan de manera coordinada con el tercer poder del Estado, calificando como trabajo permanente y arduo.

A ello, le sumó que las críticas, que parecieran ser dispares, no lo son en absoluto, puesto que son de manera cordial y de trabajo permanente.

Arévalo saludó las manifestaciones del ministro, reconociendo la importancia del rol de esta cartera para enfrentar la inseguridad ciudadana.

La misiva culminó detallando que vienen desarrollando estrategias contra la criminalidad y delincuencia. Estas declaraciones fueron en medio de la inauguración de la exposición de archivos y documentos históricos en conmemoración al legado del prócer José Faustino Sánchez Carrión.

En una primera oportunidad, el ministro Santiváñez acusó al Poder Judicial por demoras en el permiso para allanar la vivienda donde estaba el prófugo Vladimir Cerrón.

"Aquí el tema de seguridad tiene que ser un sistema que tiene que funcionar entre Ministerio Público y Poder Judicial porque no puedo exigir a la Policía si parte de los actores no se comprometen", lamentó aquella vez.

Luego de la queja, Arévalo Vela subrayó que la captura de un prófugo no depende del organismo que lidera, sino de la Policía Nacional del Perú.

"El Poder Judicial no puede, ni es ningún obstáculo para la captura de cualquier persona, no me refiero solo a ese señor (Vladimir Cerrón). (...) El Poder Judicial trabaja y quien se encarga de las capturas es la Policía", dijo.