Javier Arévalo responde al ministro del Interior por captura de Vladimir Cerrón: "No somos un obstáculo"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, respondió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y afirmó que el organismo que preside no es un obstáculo para la captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del PJ indicó que la institución encargada de realizar las capturas de las personas pedidas por las autoridades es la Policía Nacional del Perú (PNP), no la institución que lidera.

"El Poder Judicial no puede, ni es ningún obstáculo para la captura de cualquier persona, no me refiero solo a ese señor (Vladimir Cerrón). No lo he escuchado al ministro, no creo que esa sea una apreciación exacta, el Poder Judicial trabaja y quien se encarga de las capturas es la Policía", dijo a la prensa, este jueves 18 de julio.