Poder Judicial ordenó la captura nacional e internacional de Pamela Cabanillas

14/02/2023

El Poder Judicial, a través del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ Lima), ordenó la captura a nivel nacional e internacional de Pamela Cabanillas Sánchez, por ser la presunta autora del delito de estafa agravada.

En ese sentido, el órgano pidió su ubicación al INTERPOL; puesto que, como se recuerda, luego del concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional, subió unos videos en sus redes sociales alardeando su estadía en Europa.

La también conocida, 'Mommy Yankee', fue sindicada por la Fiscalía de la Nación como la cabecilla de una red criminal dedicada a la estafa de entradas en diversos eventos que se desarrollaron en la capital.

"El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó a las autoridades nacionales e internacionales el arresto de Pamela Cabanillas, presunta autora del delito de estafa agravada".

Como se recuerda, el Ministerio Público (MP) comunicó que el Poder Judicial (PJ) dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra la líder de la denominada banda 'Los QR de la estafa' hace unos días.

El Tercer Despacho Provincial de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro frente a la muchacha de 18 años, quien falsificó entradas para conciertos de envergadura como Coldplay, Daddy Yankee, Karol G e, incluso, según la tesis fiscal, para algunos partidos de fútbol de la Selección Peruana en su camino a Qatar 2022, así como los encuentros más importantes de la Liga 1 Betsson.

En declaraciones a Panorama, la joven admitió su falta, pero comentó que los ciudadanos que cayeron en su trampa no podrán recuperar su inversión porque "se lo gastó todo".

"No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. Soy de esas personas que le gusta mucho vestirse bien, comprarse ropa cara, zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos".