PPK no firmará acuerdo de colaboración eficaz: Expresidente no reconoce ningún delito, sostuvo su abogado

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Julio Midolo, reveló que PPK no tiene planeado firmar ningún acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía debido a que no reconoce haber incurrido en los delitos que le imputan.

PPK no reconoce delitos que se le imputan

El domingo 8 de junio, el Poder Judicial (PJ) declaró fundado - en parte - el pedido de impedimento de salida del país al expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, debiendo no salir del territorio nacional por un plazo de 18 meses . Como se recuerda, su audiencia tuvo que ser adelantada debido a que en la madrugada del sábado, intentó sin éxito viajar a Estados Unidos, en medio de la investigación que se le sigue por los presuntos aportes irregulares en la campaña del partido Peruanos por el Kambio de 2016, en la que fue electo como presidente.

Ante esta complicada situación legal que afronta el expresidente del Perú, su abogado, Julio Midolo, rechazó que PPK haya intentado eludir la acción de la justicia y mucho menos escapar del país e incluso, reveló para Exitosa que su patrocinado "ha cumplido todos los mandatos de restricción a la libertad".

Seguidamente, al ser consultado sobre si Pedro Pablo Kuczynski se planteó en algún momento poder firmar un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público, el letrado no dudó en remarcar que no se dio debido a que no reconoce haber cometido los delitos que se le imputan.

"No, en ningún momento. Es más, el fiscal Domingo Pérez con parte de su equipo se constituyó en casa de PPK cuando estaba por vencerse el mandato de prisión domiciliaria y se intentó (...), pero Kuczynski no lo acpetó, no reconoce los cargos que le atribuye el MP y es suposición al día de hoy. (¿No reconoce ningún delito?) No, menos aún de los que se le juzgan principalmente que son de lavado de activos y corrupción de funcionarios", expresó.

PPK rechaza acusaciones de la Fiscalía

En ese marco, Julio Midolo agregó que su patrocinado reconoce que "quizás pudo existir algún tipo de discrepancia" en los momentos en que trabajó en el ambiente privado y público, que puede entenderse como un caso de poca claridad, pero "en ningún caso como un delito tan grave como alega la Fiscalía, menos aún de formar una organización criminal" constituido por su secretaria, chofer y su exsocio Gerardo Sepúlveda, por el que se le pide hasta 35 años de cárcel en el caso de Westfield Capital.

El abogado de PPK resaltó que estas acciones del Ministerio Público serían "intentos por tener plazos largos para poder en el camino, replicando medidas en la restricción de la libertad" del exmandatario.

"Al Sr. Kuczynski se le vienen imponiendo una serie de medidas y es sujeto a una serie de arbitrariedades. El señor tiene 86 años y la Fiscalía pide tres años más de impedimento del país, es decir a los 89 años. Si el Sr. por bendición divina tuviera expectativa de vida hasta ese momento, estoy seguro que MP cumplido el plazo pedirá otra medida adicional, es decir al señor se le condenó a muerte", sentenció.

¿Expresidente tenía derecho a salir del país?

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el abogado Julio Midolo sostuvo que la salida del país del expresidente de la República estaba respaldada por su derecho al libre tránsito. Así, negó que su viaje a Estado Unidos (EE. UU.) haya sido un intento de fuga.

También indicó que la Superintendencia Nacional de Migraciones no se encuentra facultada para "restringir formalmente los derechos constitucionales" de una persona, como habría hecho al impedir la salida de PPK del territorio peruano, el último sábado 7 de junio.

De esta manera, en entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado de Pedro Pablo Kuczynski sostuvo que su patrocinado no firmará un acuerdo de colaboración eficaz, ya que no reconoce los delitos que la Fiscalía le imputa.