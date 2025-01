Santiváñez justifica ausencia de Nicanor Boluarte en lista de los más buscados: "No lo ha solicitado la Fiscalía"

En entrevista con Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, justificó la ausencia de Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados argumentando que el Ministerio Público no habría realizado la solicitud correspondiente.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular del Ministerio del Interior indicó que la Fiscalía debe de presentar el pedido para que luego sea evaluada por una comisión del Mininter y determinar si es que agregado en ducha relación.

"En el caso del Sr. Nicanor Boluarte, no lo ha solicitado la Fiscalía. La lista de los más buscados no es que se le ocurra al Ministerio del Interior o al Comandante General de la Policía", declaró para nuestro medio.

El ministro del Interior confirmó que el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, se encuentra la lista de más buscados. Sin embargo, no se ha aplicado la misma medida para el hermano de la presidenta.

Por su parte, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, dejó en claro que no buscan personalizar el caso y que dejarán a las autoridades correspondientes hacer su trabajo.

"Por otro lado, nosotros no personalizamos esta labor. Entendemos que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior dictan políticas a nivel nacional para que esto se produzca no en caso de una persona en particular, sino en caso de todas las personas que están en esta condición", indicó.