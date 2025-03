Sospechoso del crimen de Paul Flores se quiebra en audiencia: "No sé si mis hijos han comido"

Mariano Antonio Altamirano Ramos, sospechoso del asesinato de Paul Flores, cantante de 'Armonía 10', se quebró durante su participación en la audiencia de detención preliminar, afirmando que, desde hace dos días, no tiene comunicación con su mujer y mucho menos con sus hijos.

Este miércoles, 26 de marzo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Los Olivos llevó a cabo la audiencia de detención preliminar contra Mariano Altamirano Ramos, alias 'Marianito', por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas (TID), además de ser investigado por su supuesta participación en el asesinato de Paul Flores, mejor conocido como 'Russo'.

Según precisó el detenido, desde el inicio de la intervención policial estuvo dispuesto a colaborar con las autoridades, por lo que incluso aceptó que se le inspeccionara el inmueble donde actualmente reside. A su vez, rechazó la versión de la jueza de turno, asegurando que solo estuvo en prisión preventiva durante nueve meses y no cinco años. En cuanto a la posibilidad de fuga, Altamirano dijo tener dos hijos que depende de él, por lo que no habría manera de que intente salir del país.

"Desde el primer momento, yo he colaborado con la policía, (...) incluso hemos ido a mi domicilio (...) y no han encontrado nada (...) no se me ha encontrado ninguna relación con lo que me están involucrando, simplemente por el hecho de que yo tenga mis antecedentes (...) Yo nunca estuve cinco años (en la cárcel), estuve nueve meses nada más en prisión preventiva (...) y sobre el peligro de fuga, yo tengo mis dos menores hijos, si yo tuviera que temer ya me hubiera ido (...) los hijos no viven gratis, tengo pruebas de que yo pago la mensualidad del colegio", dijo en un primer momento, visiblemente afectado.