Caso 'El Charrúa': Miguel Requejo reconoció haber estado bajo los efectos del alcohol, asegura abogado de una de las víctimas

En diálogo exclusivo con Exitosa, Juan Peña, abogado de una de las personas afectadas por el impacto de una camioneta contra el restaurante 'El Charrúa', indicó que el empresario Miguel Requejo tuvo un momento de sinceramiento en la audiencia de prisión preventiva y reconoció haber actuado bajo los efectos del alcohol.

La noche del miércoles 2 de julio, un confuso hecho tuvo lugar en La Molina cuando un auto de alta gama se estrelló violentamente contra el frontis del restaurante 'La Charrúa' dejando varios heridos. En un inicio, no se detalló las razones de este incidente; sin embargo, luego de varias horas se conoció la identidad de la persona que protagonizó la escena: el empresario, Miguel Ángel Requejo.

En entrevista con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', Peña, abogado de una de las personas afectadas reveló que las imágenes captadas por una cámara de seguridad del establecimiento muestra el recuento de los hechos que causaron gran indignación en el país.

Seguidamente, detalló que el empresario, admitió durante la audiencia de prisión preventiva que se desarrolló el último domingo 6 de julio, que estaba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

Peña sostuvo que dicha confesión no tendría coherencia con el dosaje etílico realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP), ya que la cifra revelada se encontraría por debajo del límite legal, incongruente al accionar de Requejo en 'El Charrúa'.

"Lo extraño de esto que él mismo en día de la audiencia se ha sincerado y ha señalado que se encontraba bajo los efectos del alcohol y no sabía que había pasado porque estaba borracho. Entonces, no entendemos como el dosaje etílico estaba en - 0.50 g/l. Algo que seguramente en las investigaciones vamos a tratar de delucidar", expresó el letrado.

Pero no todo quedó ahí, porque el abogado Juan Peña aseguró que Miguel Requejo se va del local, va a su domicilio y luego regresa para amenazar de muerte a sus patrocinados y al momento de que alguien intentó persuadir al empresario de no seguir con el conflicto dentro del restaurante, se intensifica la gresca hasta que decide ir a su auto para estrellarlo contra el local.

Este incidente llevó al letrado a calificar el hecho como "premeditado", por lo cual no tendría la atenuante o la justificación de "la emoción violenta".

"No es que lo haya hecho de inmediato. Aquí la emoción violenta, no lo es porque este tipo de acciones se hacen al instante, pero él tuvo todo el tiempo de ir a su casa a premeditar todo lo que iba a hacer, cómo planearlo y ejecutarlo; por lo tanto no tienene la atenuante de una emoción violenta", expresó el abogado a Exitosa.