Sospechoso del asesinato de Paul Flores negó presunta implicancia en crimen: "No han encontrado nada"

En audiencia de detención judicial, Mariano Antonio Altamirano Ramos, sospechoso del asesinato de Paul Flores, negó las imputaciones en su contra y aseguró no haber participado en el crimen del cantante de Armonía 10.

"Desde el primer inicio he colaborado con la policía, con su trabajo e incluso hemos ido a mi domicilio. No han encontrado nada, incluso se ha abierto mi teléfono celular a lo cual no se ha encontrado ninguna relación a lo que se me está involucrando", expresó, alias 'Mariano', presunto implicado en el atentado contra el bus de la orquesta de cumbia y a quien se le sindica como la persona que disparó y provocó la muerte del 'Russo'.