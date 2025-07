¿Es obligatorio usar la escarapela en el trabajo durante Fiestas Patrias?: Esto dice la normativa peruana

08/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cuando se acerca el mes de julio, las calles, oficinas y hogares se visten de rojo y blanco para conmemorar las Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio. Entre los símbolos más populares destaca la escarapela, un distintivo que muchos peruanos lucen con orgullo en la ropa. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es obligatorio usarla en el ámbito laboral?

La escarapela no forma parte de los símbolos patrios reconocidos en la Constitución Política del Perú, como sí ocurre con la bandera, el escudo y el himno nacional. Su uso es mayormente cultural y se ha convertido en una tradición para expresar el sentimiento patriótico, especialmente durante el mes de la independencia.

¿Pueden obligarte a usar la escarapela en el trabajo?

Durante julio, es común que las empresas decoren sus oficinas y promuevan el uso de emblemas nacionales como parte de actividades internas o dinámicas de integración. No obstante, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha sido enfática al señalar que no existe ninguna obligación legal para que los trabajadores lleven la escarapela.

Las compañías no pueden imponer el uso de este distintivo ni establecer sanciones en caso de que algún empleado decida no usarlo. Este tipo de exigencias no se encuentra regulado dentro de las normas laborales peruanas y, por lo tanto, no puede ser motivo de presión ni coacción en el centro de trabajo.

Incluso, si un empleador amenaza o coacciona a sus trabajadores para que lleven la escarapela, estaría cometiendo una infracción grave que vulnera los derechos fundamentales de los empleados y podría ser sancionado por la autoridad competente.

¿Qué hacer si se vulneran los derechos laborales?

En caso de que un trabajador se sienta presionado o amenazado para usar la escarapela, puede acudir a Sunafil para presentar la denuncia correspondiente. La entidad supervisora tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales y aplicar medidas correctivas a los empleadores que incurran en actos de discriminación o abuso.

El respeto a la libertad individual y a la dignidad en el trabajo son principios esenciales reconocidos en la normativa peruana. Las empresas deben garantizar un ambiente laboral libre de imposiciones que no estén contempladas en la ley ni en los reglamentos internos de trabajo debidamente aprobados.

En conclusión, el uso de la escarapela durante Fiestas Patrias es un acto voluntario y una muestra de civismo que cada persona puede decidir portar o no. Su carácter simbólico no implica una obligación legal, y los trabajadores tienen el derecho de decidir sin temor a recibir sanciones o represalias. Así, se reafirma la importancia de respetar la autonomía y la libertad de expresión en todos los espacios, incluyendo el ámbito laboral.