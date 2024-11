Tragedia en Miraflores: PJ rechaza prisión preventiva contra conductor y solo dicta comparecencia con restricciones

El pasado sábado 2 de noviembre, un trágico accidente ocurrido en la intersección de la calle José Félix Olcay con la vía auxiliar de la Vía Expresa de Paseo de la República, dejó como saldo la muerte de una joven bailarina de 22 años. Como se observa en las cámaras de seguridad, la estudiante conducía su moto eléctrica cuando impactó con este vehículo que se habría pasado la luz roja y salió volando por la fuerza del mismo cayendo al pavimiento de la mencionada vía.

De inmediato, la familia de Ariadna Calampa, nombre de la fallecida, pidieron justicia por lo que su defensa legal oficializó el pedido de prisión preventiva contra Jhon Ortiz Chávez, conductor del taxi involucrado. La propia Fiscalía trasladó el pedido al Poder Judicial quien decidió este martes 5 de noviembre.

El juez encargado del caso, Aldo Valdivia Vera, rechazó el pedido de nueves meses de prisión preventiva del Ministerio Público y ordenó comparecencia restringida contra el acusado. Esto significa que el sujeto quedará en libertad mientras continúan las investigaciones sobre los motivos del accidente que ocasionó el tráfico fallecimiento de la joven de 22 años.

A su vez, el Poder Judicial le dio un plazo de 10 días a Jhon Ortiz Chávez para que efectúe el pago de una caución establecida en 70 mil soles. Y aunque cueste creer, la licencia de manejo no fue revocada por lo que este podrá manejar su vehículo con total libertad.

Como era de esperarse, los padres de Ariadna Calampa se encuentra indignada por la decisión del PJ de dejar en libertad al hombre responsable de la muerte de su hija. El abogado de la familia fue el encargado de transmitir su molestia contra este inesperado fallo.

"Nos sentimos muy indignados respecto a dos situaciones, lo resuelto por el juez a cargo de esta solicitud de prisión preventiva donde declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva, pero dentro de las reglas de conducta le da un plazo de 10 días para pagar una caución de 70 mil soles. Nosotros como defensa técnica de la agraviada no podemos opinar ni apelar, pero cuando el juez le pregunta al Fiscal si estaba conforme o no, este no apeló y la parte técnica del investigado dio su conformidad y ahora estamos en esta situación", lamentó.