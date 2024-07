La conductora y actriz Tula Rodríguez se encuentra en el centro de la atención mediática tras revelarse que la Fiscalía Anticorrupción está investigando su contrato en TV Perú y su rol como conductora en el prestigioso evento del Inti Raymi.

El Ministerio Público ha solicitado información detallada sobre el contrato de Tula Rodríguez y los criterios utilizados para designarla como conductora del Inti Raymi.

En un oficio enviado al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), se exigió la entrega del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y del Manual de Organización y Funciones (MOF) vigentes al momento de su contratación.

Además, se pidió cualquier documento de gestión interna que regule los procedimientos de contratación mediante servicios.

También se solicitó información sobre las directivas y lineamientos aplicados en el momento de la contratación.

Tula Rodríguez: Fiscalía investiga contrato en TV Perú y conducción en el Inti Raymi

Hasta el momento, Tula Rodríguez no ha emitido ningún comentario sobre la investigación en curso. Sin embargo, frente a las críticas sobre su salario y su participación en el Inti Raymi, defendió su carrera profesional a través de sus redes sociales.

"Saben que hago de todo, conduzco, actúo y hago contenido en redes también. A mí nadie me ha regalado nada, yo trabajo desde pequeña y si no hay trabajo me lo invento, yo soy mujer chambeadora. Mi mamá me ha enseñado a trabajar desde pequeña", afirmó en un live realizado semanas atrás.