Tula Rodríguez se defiende de las críticas sobre su conducción en el Inti Raymi y su elevado salario

Tula Rodríguez ha dado la cara para defender su papel como conductora en el Inti Raymi. Recordemos que la también actriz ha recibido duras críticas, especialmente de Magaly Medina, por su supuesta falta de preparación para el evento y su elevado salario. Esto ha desatado una gran discusión pública sobre cómo se eligen y se paga a los presentadores en eventos culturales importantes.

Desde su participación en el Inti Raymi, la expresentadora de 'Mande quien mande', Tula Rodríguez, ha enfrentado críticas contundentes, especialmente destacadas por figuras mediáticas como Magaly Medina.

La presentadora de 'Magaly TV, La Firme' no solo puso en duda la idoneidad de Tula Rodríguez para conducir el evento, sino también la justificación de su compensación económica.

Frente a las críticas, Tula Rodríguez ha adoptado una postura firme y directa. En un evento público en el Mall Aventura de San Juan de Lurigancho, la conductor no dudó al defender su trabajo y su papel en la televisión estatal.

Subrayó su trayectoria y dedicación en la industria televisiva, enfatizando que su salario mensual de 32,000 soles es el resultado de años de esfuerzo y compromiso, y no de favores o decisiones arbitrarias.

"Saben que hago de todo, conduzco, actúo y hago contenido en redes también. A mí nadie me ha regalado nada, yo trabajo desde pequeña y si no hay trabajo me lo invento, yo soy mujer chambeadora. Mi mamá me ha enseñado a trabajar desde pequeña", expresó la expresentadora de 'Mande quien mande'.