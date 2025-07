Policía intervino a mujer que persiguió a su presunta pareja hasta el baño de varones: "Amiga, déjalo''

22/07/2025 / Exitosa Noticias / Locales

Un bochornoso incidente se registró en el baño de varones de un lugar público. Una mujer, notoriamente alterada, persiguió a quien sería su pareja sentimental hasta el servicio de varones, a vista y paciencia de las personas que estaban allí.

Según un video difundido en redes sociales, el sujeto era retenido por la fémina a la fuerza, quien lo sujetaba fuertemente por la casaca. Ante esta situación, se escuchó a uno de los testigos decir "amiga, déjalo''.

Mujer persiguió a su presunta pareja hasta el baño de los varones. Policía tuvo que intervenir. pic.twitter.com/HgipJNqKI2 — Roger García (@RogerAderly) July 22, 2025

Policía tuvo que intervenir

Ante la negativa por parte de la muchacha de soltar a quien sería su enamorado, un efectivo de la Policía Nacional del Perú tuvo que intervenir, separando al dúo y consultando si es que serían pareja. En primera instancia, la señorita dijo que sí, versión que fue negada por el hombre. "No somos pareja. No me toques, no me toques'', vociferó.

Finalmente, ante la insistencia del uniformado, ambos fueron retirados de los servicios. Aunque se desconoce donde se desarrolló el incidente, se vio que, acompañado del personal PNP, estaba un trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), lo que presumiría que el hecho sucedió en una estación del Metropolitano o del Metro de Lima.

ATU instala cámaras de seguridad para evitar casos de acoso

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que la Línea 2 del Metro de Lima y Callao está equipada con un sistema de cámaras de última tecnología en trenes y estaciones para abordar situaciones de acoso.

La entidad especificó que las cinco estaciones actualmente en funcionamiento están dotadas con más de 80 cámaras, mientras que cada tren dispone de 26 dispositivos de monitoreo que permiten la visualización en tiempo real.

El registro y monitoreo de las cámaras es responsabilidad del personal de la Línea 2 desde el Puesto Central de Operaciones (PCO), ubicado en el patio taller del distrito de Santa Anita.

Además de las cámaras de seguridad, en cada vagón se encuentran disponibles cuatro intercomunicadores que los usuarios pueden utilizar para alertar a los operadores del PCO sobre cualquier incidencia, como emergencias médicas o casos de acoso, entre otros.

Asimismo, la ruta del tren es supervisada por agentes de la policía ferroviaria, quienes actuarán de inmediato ante cualquier caso de acoso. Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este proyecto, que busca transformar el transporte urbano en Lima y el Callao, también ha logrado avances importantes en la excavación de túneles, con más de 18 kilómetros completados hasta la fecha.

El MTC detalló que los paraderos que han alcanzado el 100 % de avance en sus obras civiles se encuentran tanto en Lima Metropolitana como en el Callao. En Lima, las estaciones terminadas incluyen Plaza Manco Cápac, Nicolás Ayllón, Circunvalación, Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate. En el Callao, las estaciones finalizadas son Puerto Callao, Buenos Aires y Juan Pablo II.

De esta manera, se conoció cómo un Policía tuvo que intervenir a una mujer que persiguió a su presunta pareja hasta el baño de hombres.