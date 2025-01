Cadena de hamburguesas se declara en quiebra y toma polémica decisión ¿Qué pasará con sus locales?

12/01/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una cadena de hamburguesas atraviesa una complicada situación financiera que la llevó a ser declarada en quiebra. La empresa tomó una polémica decisión para poder enfrentar sus deudas en sus distintos locales y franquicias.

Tienda de hamburguesas anuncia cierre de locales

Según informó Daily Mail, la cadena de restaurantes Hwy 55 Burgers, Shakes & Fries, conocida en el sureste de EE. UU., presentó su solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 con el objetivo de reorganizar sus finanzas que se han visto afectadas gravemente por problemas derivados de la pandemia de Covid-19.

La empresa con más de 90 locales ha tenido que enfrentar los constantes desafíos que amenazan a la industria buscando reorganizar sus operaciones y aliviar sus crecientes deudas. Asimismo, se reveló que la empresa matriz The Little Mint, Inc. con sede en Mount Olive, Carolina del Norte, opera con 22 locales y 71 franquicias en estados como Carolina del Sur y Georgia.

The Street reportó que Hwy 55 estima tener entre 10 y 50 millones de dólares en pasivos, mientras que sus activos oscilan entre 1 y 10 millones de dólares. En un intento por adaptarse a las nuevas demandas del mercado, la cadena inició en 2018 un cambio estratégico, optando por abandonar locales en centros comerciales para establecer restaurantes independientes con ventanas de autoservicio. Sin embargo, ello no funcionó.

¿Por qué la empresa declaró en bancarrota?

A su vez, Hwy 55 detalló que la cadena luchó por hacer frente a las secuelas de la pandemia, que causó problemas laborales, inflación y un cambio en la forma en que los estadounidenses salen a comer fuera.

Por ello, se informó su decisión de declararse en bancarrota y cerrar 13 ubicaciones corporativas como en Murfreesboro, Tennesse, apenas unos meses después de su inauguración en septiembre del 2023.

El restaurante abrió oficialmente sus puertas el 17 de septiembre, pero a mediados de diciembre del 2024 ya no estaba abierto. La empresa dijo que el local había experimentado un "cambio de dirección", informó WGNS. Sin embargo, habría infringido algunas leyes de su país tras una reciente denuncia.

Casos similares en icónicas empresas internacionales

El caso de Hwy 55 no es único en declararse en quiebra, ya que la cadena estadounidense Oath Pizza, anunció el cierre definitivo de todos sus locales. Ello, después de que la empresa matriz, Next Level Pizza Inc., se declarara en bancarrota bajo el capítulo 7 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en octubre 2024.

Otro caso similar está la de Melt Bar & Grilled, una cadena de Ohio especializada en sándwiches, que cerró en 2024 y que al igual que Hwy 55, enfrentó dificultades para adaptarse a los cambios en el mercado post-pandemia.

De esta manera, se informó que la cadena de hamburguesas estadounidense, Hwy 55 Burgers, Shakes & Fries, se declaró en quiebra y el cierre definitivo de sus locales por crecientes deudas.