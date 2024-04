¡Desgarrador! Delincuentes acaban con la vida de un hombre frente a su pequeña hija: "Mi papito"

Un hombre perdió la vida a balazos tras ser emboscado por cuatro delincuentes con el engaño de la venta de una casa rodante. La hija de la víctima presenció el atroz crimen y no dudó en buscar ayuda para tratar salvarlo.

El hecho ocurrió el martes 9 de abril, en la intersección de General Bernardino Parada con José Edwards Bello, en La Pintana, Región Metropolitana en Chile.

Según '24 horas', el hombre chileno estaba acompañado de su pequeña niña de tan solo 9 años de edad y con el dinero para cerrar la supuesta transacción, pero fue recibido con disparos por parte de los delincuentes.

Al ver a su padre herido, la niña comenzó a correr por el lugar pidiendo auxilio. Una vecina que alcanzó refugiarse al momento de la lluvia de disparos, acudió en su ayuda y la protegió mientras su progenitor perdía la vida en plena vía pública.

"Yo ayudé a la niña. Yo venía a comprar el pan cuando la vi y ella decía '¡mi papito, mi papito!', y yo le dije que su papá estaba bien y me la llevé corriendo a la casa (...) yo no sabía qué hacer, la tomé de la manito y me la llevé corriendo. Le dije 'amorcito, yo la voy a acompañar' y pedí ayuda", contó la testigo al medio chileno.