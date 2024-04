¡Indignante! Mujer pegó con palo a su propia perrita que acababa de parir

Un nuevo caso de maltrato animal causó gran indignación a nivel internacional. Un video muestra cómo una mujer golpeó con un palo a su propia perrita, quien acaba de parir, en Colombia.

A través de las redes sociales se ve el preciso momento en que una mujer grita fuertemente a su mascota, al mismo tiempo que sostiene su hocico y lo golpea brutalmente con un objeto contundente porque no soportaba sus ladridos.

La perrita se encontraba en la azotea de la vivienda amamantando a sus siete cachorros, y amarrada en las rejillas del balcón, en la comunidad de Jamundó, Valle del Cauca. Es por ello, que no podía evitar escapar del maltrato impartido por su dueña.

La Policía Nacional de la localidad llegó hasta el lugar, acompañada por una veterinaria, para determinar el estado de salud de la mascota.

A pesar de que ingresaron a la casa de la mujer, las autoridades policiales decidieron mantener a la perrita con ella, lo que generó la indignación de los vecinos que presenciaron la atroz escena.

Otros pidieron que castiguen a la dueña de la canina porque no saben si en cualquier momento pueda volver a protagonizar un incidente similar hasta "arrojar a los perritos por el balcón".

Por su parte, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, aseguró que las autoridades deberán intervenir nuevamente para tomar una decisión sobre el futuro de los animales que permanecen en el lugar.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que lamentaron que un animal sufra de estos maltratos y pidieron que se sancione "con mano dura" a su dueña. Además, lamentaron que los perritos sigan bajo su poder.

"Deben sacar a esa familia de perritos de allí, pero a las yaaaaa", "cómo se les ocurre dejar a los perritos con esa maltratadora!! Los va a seguir maltratando, solo que se va a cuidar de no hacerlo público. ¿Qué le pasa a la Policía?", "no sé qué es más delictivo, si el ver a una persona cómo está maltratando a la perrita y me atrevo a pensar que la tiene para sacarle crías", "con evidencias como esta, no comprende uno el dejar animales con esa endemoniada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.