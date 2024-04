¡No soportó más! Abuelito mató a balazos a presunto ladrón cansado de constantes robos

Un abuelito causó gran conmoción en su localidad tras no dudar en acabar con la vida de un presunto ladrón que intentó robar en su casa, en el barrio Villa Lavalle. El hombre aseguró que estaba cansado de ser su víctima en reiteradas ocasiones.

El incidente ocurrió por la tarde del miércoles 10 de abril, en la Villa Lavalle, en la ciudad de Salta, donde un jubilado de 72 años tuvo una fuerte discusión con un sujeto de entre 25 y 30 años de edad, conocido en el barrio por sus antecedentes policiales y sus adicciones a las drogas.

Según los testimonios, el abuelito estaba cansado de ser la víctima de este joven, por lo cual no lo pensó dos veces y tomó la justicia con sus propias manos. Sacó un arma y disparó en el pecho del presunto ladrón. Los vecinos salieron asustados al oír el estruendoso ruido, pensando lo peor.

"El muchacho que murió era conocido en la zona, era un 'chorro'. Y este hombre se cansó de que le robara la casa. El tipo que murió tenía antecedentes policiales: entraba y salía de la cárcel. Podía terminar así y terminó así", dijo un vecino en conversación con un medio argentino.

Asimismo, se reveló que el adulto mayor solo dio unos pasos atrás del cuerpo del joven que agonizaba y le dijo: "Te cansaste de robarme", "ahora yo voy a ir preso, pero vos de un cajón no vas a salir", "denúnciame, no me importa si yo voy preso".