Donald Trump contraataca, eleva aranceles a China al 125% y anuncia pausa para varios países

Este miércoles, 09 de abril, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, dispuso el aumento de aranceles a China al 125 % "ante la falta de respeto" que dicho país ha mostrado a los diferentes mercados del mundo.

La tarde de este miércoles, Donald Trump sorprendió al afirmar que "ante la falta de respeto" que, desde su perspectiva, China ha mostrado a los mercados, ya no impondría un cobro del 104% de aranceles, sino que ahora dispuso un aumento del 125% "con efecto inmediato".

"En algún momento, ojalá en un futuro cercano, China se dará cuenta de que la época en que estafaba a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable", escribió el polémico mandatario en su red social, Truth Social.

En esa línea, se refirió a los más de 75 países que han convocado a representantes estadounidenses para dialogar y llegar a una solución sobre temas relacionados con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles y demás, sin tomar algún tipo de represalia contra su nación.

Es así que, según su más reciente anuncio, autorizó una pausa de 90 días y una reducción sustancial de aranceles recíprocos durante dicho periodo, los cuales deben ejecutarse también con efecto inmediato.

"Considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato", agregó en un publicación.