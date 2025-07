Donald Trump fue diagnosticado con enfermedad crónica, anuncia la Casa Blanca

17/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que luego de practicarle algunos exámenes médicos, el presidente Donald Trump pues diagnosticado con una enfermedad crónica tras tener las piernas hinchadas.

¿Qué enfermedad tiene Trump?

La vocera del mandatario de Estados Unidos dio a conocer en conferencia de prensa que se realizaron algunas ecografías en las extremidades y fue cuando le detectaron insuficiencia venosa crónica.

Luego de notar hinchazón en sus piernas Trump, de 79 años, decidió someterse a un "examen exhaustivo, incluidos estudios vasculares de diagnóstico" con la Unidad Médica de la residencia presidencial. Así lo confirmó la secretaria de prensa mientras leía una nota del médico del presiente, el capitán Sean Barbabella.

La nota médica indica que, "se le realizaron ultrasonidos Doppler venosos bilaterales de las extremidades inferiores y revelaron insuficiencia venosa crónica, ICD-9, una condición común, especialmente en personas mayores de 70 años".

Al leer la nota, la vocera de prensa manifestó que "no había evidencia de trombosis venosa profunda ni de enfermedad arterial" y que los análisis de laboratorio del mandatario, estaban "dentro de los límites normales". Otro de los procedimientos médicos fue un ecocardiograma, el que no encontró "signos de insuficiencia cardiaca, deterioro renal o enfermedad sistemática", aseguró Leavitt.

¿Qué es la insuficiencia venosa crónica?

Se trata de una condición en la que las válvulas dentro de ciertas venas no funcionan como debería, lo que puede hacer que parte de la sangre se acumule o se estanque en las venas. Según The Cleveland Clinic, la insuficiencia venosa crónica se da cuando las venas de las piernas se dañan y no funcionan de forma correcta, provocando que el retorno de la sangre se vea obstruido.

La acumulación de sangre provoca presión arterial alta, una condición de cuidado, especialmente en adultos mayores. Esta condición se puede generar en cualquier vena, profunda, superficial o inclusive perforante.

Dentro de los principales síntomas se encuentran la pesadez, dolor de las extremidades inferiores, comezón, calambres musculares nocturnos, cansancio e hinchazón por acumulación de líquidos en los tejidos.

Esta enfermedad puede significar un riesgo en adultos mayores, sin el paciente cuenta con historial familiar de varices, si la persona se mantiene mucho tiempo de pie, obesidad, embarazo y profesiones de riesgo.

La condición puede ser grave si no se trata, ya que afecta la calidad de vida, aunque no es mortal, podría traer algunas complicaciones de cuidado cómo: úlceras venosas, coágulos de sangre, embolia pulmonar y Lipodermatoesclerosis.

Esos son los riesgos que un ciudadano puede sufrir si no se trata la insuficiencia venosa crónica. En ese sentido la Casa Blanca informó que tras una revisión médica exhaustiva el presiente Donald Trump fue diagnosticado con dicha enfermedad crónica.