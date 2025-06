Elon Musk se disculpa tras fuertes acusaciones contra el presidente Donald Trump: "Fueron demasiado lejos"

11/06/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Elon Musk, quien hasta hace poco era consejero superior de Donald Trump, parece haber bajado el tono de sus acusaciones contra el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) y ahora asegura que lamenta sus afirmaciones, pues considera que estas "fueron demasiado lejos".

Se retracta de acusaciones contra el presidente de EE. UU.

En un mensaje publicado en su cuenta de 'X', red social de la que es dueño, el empresario mutimillonario manifestó: "I regret some of my posts about President Donald Trump last week. They went too far", que traducido al español es: "Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump la semana pasada. Fueron demasiado lejos".

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Esto se da luego del escándalo que se desató cuando el dueño de Tesla aseguró que el republicano está vinculado a los archivos de Jeffrey Epstein. Como se recordará, el fallecido empresario afrontaba cargos por tráfico y abuso sexual.

De acuerdo a lo que indicó el magnate sudafricano, los documentos que probarían tales delitos no han sido publicados porque involucran directamente al actual presidente estadounidense.

"Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT (Donald John Trump)!", manifestó Musk en su publicación, que ya fue eliminada.

Confrontación entre Elon Musk y Donald Trump

La discusión pública entre Elon Musk y Donald Trump inició cuando el dueño de 'X' presentó su renuncia como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), despacho encargado de supervisar el recorte del gasto público en el mandato del político.

El fundador de 'SpaceX' fue abierto al mostrar su rechazo por el proyecto fiscal impulsado por el Ejecutivo, el que se contempló recortes de impuestos combinados con un aumento significativo del gasto en defensa y mayor control de inmigración.

El empresario aseguró que dicha propuesta aprobada en la Cámara de Representantes solo aumentaría el déficit presupuestario e iría en contra del trabajo que realizaba el equipo de DOGE. Su salida marcó un quiebre en una relación que era vista como estratégica dentro de la administración republicana.

En su momento, Elon Musk justificó su decisión por las discrepancias que tuvo con el plan fiscal del presidente estadounidense, el cual procedió a calificar como una "abominación repugnante". Por su parte, Donald Trump manifestó sentirse "muy decepcionado" de la actitud de su exsocio, quien constantemente estuvo publicando ataques en su contra.