¡Escándalo! Famoso restaurante discrimina a hombre con discapacidad visual por llevar "perro guía"

Un nuevo caso de discriminación ha encendido las redes sociales, esta vez protagonizado por una famosa cadena de restaurantes. Miguel Ángel, un abogado con discapacidad visual, fue obligado a retirarse del establecimiento por llevar a su perro guía, lo que ha desatado una ola de indignación y críticas en línea.

El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre en el restaurante Chili's. Miguel Ángel, acompañado de su perro guía, buscaba disfrutar de una comida cuando el gerente del establecimiento le pidió abandonar el lugar.

A pesar de que Miguel Ángel intentó explicar la importancia de su perro guía y las leyes que garantizan el acceso a personas con discapacidad, la actitud negativa del gerente no cambió.

"Amigo, mire, es que no podemos tener ciertas mascotas en el establecimiento, me lo dicen mis políticas", comentó el gerente del Chili's ubicado en Plaza Américas en la ciudad de Xalapa, México.

Ante lo ocurrido, una clienta intervino y le señaló al gerente que ella y su grupo no tenían inconveniente con la presencia del perro guía en el lugar. Además, destacó que negarle el servicio al hombre con discapacidad visual constituía un acto discriminatorio.

"Joven, nosotros como clientes no tenemos ningún problema con que se quede, ya están entrenados, por nosotros que soy cliente no hay ningún problema, porque si no es discriminación", comenta la mujer.