¿Estuvo mal? Profesora obliga a sus alumnos a limpiar baños del colegio y los padres 'explotan'

Una profesora obligó a sus estudiantes a limpiar los baños y trapear los pisos, sin esperar que los padres de familia 'explotaran' por la indignación de verlos realizar actividades de un conserje en su colegio.

La Colonia Cleotilde Torres, en Puebla fue azotada por intensas lluvias que generó inundaciones en algunas zonas mexicanas, como en la escuela secundaria 'Benemérito de las Américas'.

Es por ello, que una docente decidió que sus estudiantes, menores de edad, pueden apoyar limpiando los salones con escobas y trapeadores para lograr retirar el exceso de agua que ingresó en las instalaciones educativas.

La situación generó la molestia de los padres de familia, ya que aseguraron que los alumnos fueron obligados y no se les dio ninguna medida higiénica adecuada que les permita no contraer enfermedades durante la limpieza.

Algunos calificaron la acción de la profesora como abuso de poder y exigieron a las autoridades de la institución investigarla y sancionarla por exponer a sus hijos "al peligro".

"Mi hijo me dijo que la última vez que llovió no los dejaron salir y muchos se mojaron. No nos avisaron para ir por ellos", dijo una madre de familia. Por otro lado, una progenitora señaló: "Se ha estado inundado por las recientes lluvias y la supervisora los pone a sacar el agua, con esto de que se mojan los zapatos y se pueden enfermar"