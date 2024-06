Exministro de Evo Morales ridiculiza el intento de golpe de Estado en Bolivia: "Parecía un desfile"

En diálogo con Exitosa, el exministro de gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, ridiculizó el intento de golpe de Estado en Bolivia y explicó por qué la ofensiva liderada por el detenido excomandante general de las FF.AA., Juan José Zúñiga, no tuvo resultados.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el exalto funcionario aseguró que el atentado contra el orden constitucional del país altiplánico tuvo características de un montaje y no de un movimiento armado.

Según señaló, ello debido a que los golpes de Estado tienden a producirse de noche, las tanquetas no pudieron movilizarse por el tránsito y la población se encontraba expectante como si de un desfile se tratase.

"Es un golpe armado pero no por el uso de las armas, sino porque más parece ser un montaje. Todos los elementos configuran un montaje. Primero, los golpes no se hacen de día. Segundo, dice que las tanquetas que bajaban de El Alto se habían quedado atascadas por el tráfico, por eso no pudieron continuar. Toda la gente mirándolos, nadie se espantaba, parecía un desfile", declaró para nuestro medio.