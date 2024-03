¡Fue un milagro! Anciana se salva de ser secuestrada por terroristas de Hamás gracias a Lionel Messi

07/03/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Lionel Messi es conocido mundialmente como el mejor futbolista, independientemente del equipo donde esté. En esta ocasión, su nombre ha sido clave para que una anciana logre salvarse de un secuestro por terroristas del grupo Hamás ¿Por qué?

Salvó de milagro

Todo inició cuando la adulta mayor de 90 años, identificada como Ester Cunio, estaba descansando en su casa ubicada en un kibutz, es decir, una comuna ubicada al sur de Israel.

Fue en ese momento cuando un grupo de terroristas de Hamás ingresaron a su vivienda con la finalidad de secuestrarla. Es así que, en diálogo con el medio Fuente Latina, la anciana detalló que escuchó un fuerte golpe en su puerta acompañado de un fuerte grito preguntando por su familia.

"Siento que me golpean la puerta y eran dos que me dicen: '¿Dónde está tu familia?'. 'Yo no tengo familia. Estoy yo sola', le digo. '¿No ves? Andá a mirar'", contó para los periodistas.

¿Qué hizo Messi?

Pese al temor que sentía, la anciana no dudo en enfrentar a los terroristas y explicarles primero que no entendía su idioma. Asimismo, recalcó que hablaba en argentino, generando que el sujeto que pretendía hacerle daño se realice varias preguntas que posteriormente fueron respondidas por la señora.

"No me hables porque yo tu idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal', le digo. 'Yo hablo en argentino, en castellano'. Entonces me dice: '¿Qué es Argentina? Entonces, le digo: '¿Tú miras fútbol?'. Y me responde: 'Sí. El fútbol me gusta'", continuó relatando.

En ese momento de tensión, la mujer le confirmó al hombre que ella provenía del mismo país que Lionel Messi, obteniendo una respuesta positiva por parte de su secuestrador, quien se animó a tomarse una foto con ella y posteriormente dejarla a buen recaudo.

"Yo soy de donde es Messi'. Y me contesta: '¿Messi? A mí me gusta Messi'. Ahí me agarró del brazo, me dio el revólver (un rifle AK-47), me puso la mano así -con los dedos en V- y nos sacaron una foto"

Pide apoyo para sus nietos

Aunque Esther Cunio se salvó de los terroristas, ella pidió ayuda para sus nietos, quienes no corrieron la misma suerte.

"Si él (por Lionel) sabe que yo lo mencioné y me salvé, ahora le pediría por mis nietos que están ahí encerrados. Le diría que por favor ruegue a Dios porque son chicos que valen oro", agregó.

De esta manera, se conoció el testimonio de Ester Cunio, una anciana de 90 años, quien salvó de ser secuestrada por miembros del grupo terrorista Hamás.